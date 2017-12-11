Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
Чем опасны комнатные растения
Все виды гормональной контрацепции связали с риском развития рака груди
Росприроднадзор назвал свою версию происхождения вони в Москве
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
The Times: Путин снова сделал американцев "дураками"
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег
Певица Лера Массква попала в больницу после пожара
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге СК начал проверку после аварии на теплосети

МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как женщина в Петербурге была госпитализирована с 40% ожогов тела из-за падения в яму с горячей водой, разлившейся в результате прорыва трубы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК России.

Накануне в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили РИА Новости, что произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате аварии получила ожоги одна женщина.

«Проводится доследственная проверка по факту госпитализации вечером 10 декабря 2017 года в одну из больниц Санкт-Петербурга женщины с 40% ожогами тела. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, женщина получила ожоги, провалившись в яму с горячей водой, разлившейся у одного из домов по улице Тульской в Центральном районе Санкт-Петербурга в результате прорыва трубы.

В понедельник специалисты компании с опережением нормативного срока завершили ремонтные работы на трубопроводе на Тульской улице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге у почетного консула Пакистана угнали машину
В Петербурге СК начал проверку после аварии на теплосети
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь