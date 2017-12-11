В Петербурге СК начал проверку после аварии на теплосети
МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как женщина в Петербурге была госпитализирована с 40% ожогов тела
МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как женщина в Петербурге была госпитализирована с 40% ожогов тела
Накануне в
«Проводится доследственная проверка по факту госпитализации вечером 10 декабря 2017 года в одну из больниц
Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, женщина получила ожоги, провалившись в яму с горячей водой, разлившейся у одного из домов по улице Тульской в Центральном районе
В понедельник специалисты компании с опережением нормативного срока завершили ремонтные работы на трубопроводе на Тульской улице.