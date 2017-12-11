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12:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области полиция задержала налетчиков на магазины

10 декабря 2017 года около 03:00 в полицию поступил звонок от 46-летней женщины-продавца круглосуточного магазина одного из хуторов Михайловского района.

Женщина сообщила, что несколько минут назад она заметила на мониторе видеокамеры троих неизвестных лиц. Неизвестные, отжав пластиковую створку окна, проникли в магазин, похитили рыболовные снасти и косметические наборы, после чего скрылись, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в краже.

Это 21-летний местный житель, 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник. Подозреваемые сознались в содеянном и вернули похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье до 5 лет лишения свободы.

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