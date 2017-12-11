В Волгоградской области полиция задержала налетчиков на магазины

Женщина сообщила, что несколько минут назад она заметила на мониторе видеокамеры троих неизвестных лиц. Неизвестные, отжав пластиковую створку окна, проникли в магазин, похитили рыболовные снасти и косметические наборы, после чего скрылись, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.