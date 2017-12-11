В Волгоградской области полиция задержала налетчиков на магазины
10 декабря 2017 года около 03:00 в полицию поступил звонок от 46-летней
10 декабря 2017 года около 03:00 в полицию поступил звонок от 46-летней
Женщина сообщила, что несколько минут назад она заметила на мониторе видеокамеры троих неизвестных лиц. Неизвестные, отжав пластиковую створку окна, проникли в магазин, похитили рыболовные снасти и косметические наборы, после чего скрылись, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в краже.
Это 21-летний местный житель, 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник. Подозреваемые сознались в содеянном и вернули похищенное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье до 5 лет лишения свободы.