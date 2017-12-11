Бойцы МЧС расчищают трассу М-5 после «замеса» из 7 фур

На месте «замеса» из семи фур на трассе М-5 «Урал» работают спасатели МЧС — оперативные группы нескольких пожарно-спасательных гарнизонов и Уральского учебного спасательного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, сегодня около полудня на 1 642-м километре федеральной автомобильной дороги Москва — Челябинск, в районе поворота на Юрюзань, одна из фур, потеряв управление на затяжном спуске, собрала еще шесть большегрузов.

«Основные усилия направлены на первоочередное оказание помощи пострадавшим водителям — в Катав-Ивановскую больницу для осмотра было направлены два человека — и освобождение проезжей части от поврежденных автомобилей. Погибших в результате ДТП нет», — говорится в сообщении главка.

По предварительным данным, лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей и касательное столкновение еще пяти фур произошло из-за отказа тормозной системы.