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12:34 (мск), источник: dostup1.ru

Бойцы МЧС расчищают трассу М-5 после «замеса» из 7 фур

Трасса М-5 закрыта, движение будет запущено сразу по окончании работ по очистке дороги от элементов повреждения большегрузов.

На месте «замеса» из семи фур на трассе М-5 «Урал» работают спасатели МЧС — оперативные группы нескольких пожарно-спасательных гарнизонов и Уральского учебного спасательного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, сегодня около полудня на 1 642-м километре федеральной автомобильной дороги Москва — Челябинск, в районе поворота на Юрюзань, одна из фур, потеряв управление на затяжном спуске, собрала еще шесть большегрузов.

«Основные усилия направлены на первоочередное оказание помощи пострадавшим водителям — в Катав-Ивановскую больницу для осмотра было направлены два человека — и освобождение проезжей части от поврежденных автомобилей. Погибших в результате ДТП нет», — говорится в сообщении главка.

По предварительным данным, лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей и касательное столкновение еще пяти фур произошло из-за отказа тормозной системы.

В настоящее время движение по трассе временно затруднено. Автомобилисты могут объехать проблемный участок через Юрюзань и Катав-Ивановск.

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