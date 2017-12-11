Бойцы МЧС расчищают трассу М-5 после «замеса» из 7 фур
Трасса М-5 закрыта, движение будет запущено сразу по окончании работ по очистке дороги от элементов повреждения большегрузов.
Трасса М-5 закрыта, движение будет запущено сразу по окончании работ по очистке дороги от элементов повреждения большегрузов.
На месте «замеса» из семи фур на трассе М-5 «Урал» работают спасатели МЧС — оперативные группы нескольких
Напомним, сегодня около полудня на 1 642-м километре федеральной автомобильной дороги Москва — Челябинск, в районе поворота на Юрюзань, одна из фур, потеряв управление на затяжном спуске, собрала еще шесть большегрузов.
«Основные усилия направлены на первоочередное оказание помощи пострадавшим водителям — в
По предварительным данным, лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей и касательное столкновение еще пяти фур произошло
В настоящее время движение по трассе временно затруднено. Автомобилисты могут объехать проблемный участок через Юрюзань и