В Перми кондуктора автобуса судят за смерть больной пассажирки
Пермячку обвиняют по статье «Оставление в опасности».
Пермячку обвиняют по статье «Оставление в опасности».
В Перми начался судебный процесс над 33-летней женщиной- кондуктором автобуса, которая не помогла пассажирке с инсультом. Напомним, трагедия случилась 13 января в автобусе маршрута № 77. У одной из пассажирок случился инсульт. Молодую женщину парализовало, она не смогла ни выйти на своей остановке, ни ответить на телефонные звонки супруга. В таком состоянии пассажирка доехала до конечной остановки.
Там кондуктор заметила, что женщина не выходит из автобуса, и подошла к ней. Так как
В отношении кондуктора было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».