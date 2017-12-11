В Перми кондуктора автобуса судят за смерть больной пассажирки

В Перми начался судебный процесс над 33-летней женщиной- кондуктором автобуса, которая не помогла пассажирке с инсультом . Напомним, трагедия случилась 13 января в автобусе маршрута № 77. У одной из пассажирок случился инсульт. Молодую женщину парализовало, она не смогла ни выйти на своей остановке, ни ответить на телефонные звонки супруга. В таком состоянии пассажирка доехала до конечной остановки.

Там кондуктор заметила, что женщина не выходит из автобуса, и подошла к ней. Так как из-за своего состояния пассажирка не смогла внятно ответить на вопросы кондуктора, та сочла ее пьяной. В результате автобус несколько часов ходил по маршруту, затем прибыл в автопарк и лишь там больную женщину передали врачам «скорой помощи». Впоследствии ей был поставлен диагноз: «геморрагический инсульт». Женщина скончалась в больнице 19 января, не приходя в сознание.