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12:29 (мск), источник: Om1.ru

На севере Омской области в городе Таре нашли авиационную бомбу

Не исключено, что это учебный снаряд, тем не менее, место ЧП было оперативно оцеплено силовиками и туда вызвали саперов.

На необычную находку наткнулись работники вторчермета в городе Таре. Сегодня около полудня при проведении земляных работ они увидели снаряд, сильно напоминающий по внешнему виду авиабомбу.

Как утверждают местные жители, на предприятие, занимающееся сбором металлолома, были вызваны сотрудники полиции, пожарной охраны и скорой помощи. Место ЧП оцепили силовики.

Для обследования опасного груза, в Тару были срочно отправлены саперы. Результаты пока не известны, но не исключено, что это учебный снаряд. Как потенциально опасный груз мог попасть в зону сбора металлолома — пока загадка.

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