Под Ростовом на трассе «Дон» погиб водитель BMW, врезавшись в фуру
В понедельник, 11 декабря, около 10:25 на автодороге «Дон» (Азовский район) произошла авария со смертельным исходом.
В понедельник, 11 декабря, около 10:25 на автодороге «Дон» (Азовский район) произошла авария со смертельным исходом.
— Согласно предварительным данным, водитель (1986 года рождения) BMW не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в
Водитель иномарки скончался на месте до прибытия скорой, в больницу доставлены два пассажира, в том числе ребенок. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в минувшую субботу, 9 декабря, в Азове столкнулись сразу три автомобиля, аварию спровоцировал 32-летний водитель «ВАЗ-21120», который решил повернуть налево из правого ряда. В результата попутный Renault врезался в него, а затем задел стоящий Subaru, пострадала десятилетняя девочка, которую с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение.