Под Ростовом на трассе «Дон» погиб водитель BMW, врезавшись в фуру

— Согласно предварительным данным, водитель (1986 года рождения) BMW не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем, — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в пресс-службе донской полиции.

Водитель иномарки скончался на месте до прибытия скорой, в больницу доставлены два пассажира, в том числе ребенок. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.