Из детсада в Самаре уволилась педагог, заставлявшая малышей мыть туалет

«Прокуратура направила представление в адрес департамента образования Самары с просьбой устранить выявленные нарушения… Воспитатель, которая допустила неправомерные действия в отношении детей, уволилась. Вторая воспитательница сейчас находится на больничном. Предварительно, она также написала заявление на увольнение», — сказал собеседник агентства.

Авдеев отметил, что прокуратура также держит на контроле проверку Следственного комитета по факту инцидента в детском саду. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в полицию с просьбой привлечь виновных лиц из числа сотрудников детского сада к административной ответственности, добавил прокурор.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по заявлению от родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. Как отметил прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. Надзорное ведомство потребовало наказать воспитателя.