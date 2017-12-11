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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Из детсада в Самаре уволилась педагог, заставлявшая малышей мыть туалет

САМАРА, 11 дек — РИА Новости. Воспитатель из детсада в Самаре, которая заставляла воспитанников мыть унитазы, уволилась, сообщил РИА Новости прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев.

«Прокуратура направила представление в адрес департамента образования Самары с просьбой устранить выявленные нарушения… Воспитатель, которая допустила неправомерные действия в отношении детей, уволилась. Вторая воспитательница сейчас находится на больничном. Предварительно, она также написала заявление на увольнение», — сказал собеседник агентства.

Авдеев отметил, что прокуратура также держит на контроле проверку Следственного комитета по факту инцидента в детском саду. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в полицию с просьбой привлечь виновных лиц из числа сотрудников детского сада к административной ответственности, добавил прокурор.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по заявлению от родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. Как отметил прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. Надзорное ведомство потребовало наказать воспитателя.

СК также начал проверку информации, размещенной в интернете, о принуждении к мытью туалета воспитанников детского сада № 260 в Самаре.

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