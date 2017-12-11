В Челябинске будут судить сотрудницу аптеки за сбыт опасных БАДов для похудения

В настоящее время материалы уголовных дел в отношении сотрудницы и ее подельников переданы для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска. Канал поставки из-за рубежа препаратов, содержащих сильнодействующее вещество перекрыт.

«В мае 2017 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий в Центральном районе Челябинска, за сбыт биологически активных добавок для снижения массы тела, содержащих 16 граммов сильнодействующего вещества — сибутрамин, задержана продавец-консультант одной из сети аптек», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По адресу проживания женщины в Челябинске обнаружено и изъято еще свыше 930 граммов аналогичного сильнодействующего вещества, незаконно приобретенного и хранимого в целях дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта в крупном размере».

«Впоследствии были установлены лица, которым обвиняемая лично, либо через курьеров незаконно сбывала сильнодействующие вещества. По данным фактам возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в полицейском ведомстве.

Кроме того, полицейскими установлено, что женщина дважды получала посылки с сильнодействующими веществами из-за рубежа и один раз самостоятельно ввезла их на территорию России на автомобиле. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Контрабанда сильнодействующих веществ».