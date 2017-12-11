В Челябинске будут судить сотрудницу аптеки за сбыт опасных БАДов для похудения
В Челябинске будут судить сотрудницу аптеки за торговлю опасными БАДами для похудения. Женщина получала посылки с сильнодействующими веществами
В Челябинске будут судить сотрудницу аптеки за торговлю опасными БАДами для похудения. Женщина получала посылки с сильнодействующими веществами
В настоящее время материалы уголовных дел в отношении сотрудницы и ее подельников переданы для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска. Канал поставки
«В мае 2017 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий в Центральном районе Челябинска, за сбыт биологически активных добавок для снижения массы тела, содержащих 16 граммов сильнодействующего вещества — сибутрамин, задержана
По адресу проживания женщины в Челябинске обнаружено и изъято еще свыше 930 граммов аналогичного сильнодействующего вещества, незаконно приобретенного и хранимого в целях дальнейшего сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта в крупном размере».
«Впоследствии были установлены лица, которым обвиняемая лично, либо через курьеров незаконно сбывала сильнодействующие вещества. По данным фактам возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в полицейском ведомстве.
Кроме того, полицейскими установлено, что женщина дважды получала посылки с сильнодействующими веществами
Всего в ходе проведенных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области из незаконного оборота изъято около 1 килограмма сильнодействующих веществ.