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13:04 (мск), источник: РИА Новости

В УМВД подтвердили данные о числе пострадавших в ДТП под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Представитель УМВД России по Хабаровскому краю подтвердил РИА Новости, что после столкновения автобуса и большегруза возле поселка Корфовский в больницы доставлены 13 человек.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Дальнереченск — Хабаровск», на 32 километре автодороги «Хабаровск — Владивосток» допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадали 13 человек, они направлены в лечебные учреждения.

«В настоящее время в больницах находятся 13 человек: 10 в Хабаровске, трое в районной больнице. Характер травм и степень уточняется», — сказал представитель краевого УМВД.

Билеты на этот автобус, как отмечалось ранее, приобрел 41 пассажир. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса.

В понедельник на Хабаровский край обрушился циклон — снег и метель. На дорогах гололед и плохая видимость. По данным ГИБДД, количество аварий на дорогах увеличилось в 1,5 раза.

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