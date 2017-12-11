В УМВД подтвердили данные о числе пострадавших в ДТП под Хабаровском

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Дальнереченск — Хабаровск», на 32 километре автодороги «Хабаровск — Владивосток» допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадали 13 человек, они направлены в лечебные учреждения.

«В настоящее время в больницах находятся 13 человек: 10 в Хабаровске, трое в районной больнице. Характер травм и степень уточняется», — сказал представитель краевого УМВД.

Билеты на этот автобус, как отмечалось ранее, приобрел 41 пассажир. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса.