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13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске сошел с рельсов товарный поезд

На месте ЧП работает спецтехника.

Авария произошла сегодня, 11 декабря, на железнодорожных путях в районе Аглофабрики. Первые сообщения о ЧП появились в социальных сетях. Судя по снимкам, которые выкладывают в интернет очевидцы, электровоз сошел с рельсов и завалился набок с высокой насыпи. Между тем, вагоны остались на путях. Состав был перегружен.

— После схода вагоны своим весом еще какое-то время по инерции толкали электровоз вперед. Из-за этого он развернулся почти на 90 градусов и только потом упал с путей, — пишут свидетели.

Официальной информации о ЧП пока нет. Также ничего не известно о пострадавших. Сейчас на месте происшествия работает специальная техника. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить правоохранителям.

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