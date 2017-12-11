В Магнитогорске сошел с рельсов товарный поезд
На месте ЧП работает спецтехника.
На месте ЧП работает спецтехника.
Авария произошла сегодня, 11 декабря, на железнодорожных путях в районе Аглофабрики. Первые сообщения о ЧП появились в социальных сетях. Судя по снимкам, которые выкладывают в интернет очевидцы, электровоз сошел с рельсов и завалился набок с высокой насыпи. Между тем, вагоны остались на путях. Состав был перегружен.
— После схода вагоны своим весом еще
Официальной информации о ЧП пока нет. Также ничего не известно о пострадавших. Сейчас на месте происшествия работает специальная техника. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить правоохранителям.