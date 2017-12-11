В Магнитогорске сошел с рельсов товарный поезд

Авария произошла сегодня, 11 декабря, на железнодорожных путях в районе Аглофабрики. Первые сообщения о ЧП появились в социальных сетях. Судя по снимкам, которые выкладывают в интернет очевидцы, электровоз сошел с рельсов и завалился набок с высокой насыпи. Между тем, вагоны остались на путях. Состав был перегружен.

— После схода вагоны своим весом еще какое-то время по инерции толкали электровоз вперед. Из-за этого он развернулся почти на 90 градусов и только потом упал с путей, — пишут свидетели.