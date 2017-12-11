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13:42 (мск), источник: VN.ru

Стрельба у клуба Alpen Grotte в Новосибирске попала на видео

Конфликт произошел между посетителями клуба. Для выяснения отношений горячие сибиряки вышли на улицу, где один из мужчин произвел выстрел из травмата в оппонента, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в больницу.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле ночного клуба Alpen Grotte, расположенного на территории Железнодорожного района.

«Девятого декабря около пяти утра в полицию поступило сообщение о том, что возле ночного клуба происходит драка, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, конфликт произошел между посетителями клуба. Для выяснения отношений новосибирцы вышли на улицу, где один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета в другого, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение».

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опрошены возможные свидетели произошедшего. Вскоре полицейские установили всех участников конфликта и личность стрелка — им оказался 22-летний ранее не судимый житель Ленинского района. Сейчас его обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

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«В настоящее время полицейские проводят дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Оружие изъято и направлено экспертам», — добавил Сурнин.

Стрельба у новосибирских ночных клубов стало обыденным явлением. В конце ноября полицейские задержали 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в стриптиз-баре «Чарли» — стриптизерши чудом не пострадали. Посетители самого Alpen Grotte тоже часто хватаются за оружие. Однажды двое посетителей заведения даже напали на охранника. Сначала их вывели из клуба, чем парни остались недовольны и пообещали вернуться. Когда они снова появились на пороге, один из них, увидев охранника, достал пистолет и стал стрелять в пол. Одна из пуль срикошетила охраннику в бедро — 32-летний мужчина был госпитализирован.

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Стрельба у клуба Alpen Grotte в Новосибирске попала на видео
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