Стрельба у клуба Alpen Grotte в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле ночного клуба Alpen Grotte, расположенного на территории Железнодорожного района.

«Девятого декабря около пяти утра в полицию поступило сообщение о том, что возле ночного клуба происходит драка, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, конфликт произошел между посетителями клуба. Для выяснения отношений новосибирцы вышли на улицу, где один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета в другого, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение».

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опрошены возможные свидетели произошедшего. Вскоре полицейские установили всех участников конфликта и личность стрелка — им оказался 22-летний ранее не судимый житель Ленинского района. Сейчас его обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

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«В настоящее время полицейские проводят дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Оружие изъято и направлено экспертам», — добавил Сурнин.