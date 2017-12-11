В центре Калининграда не поделили дорогу автобус и маршрутка
В центре Калининграда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
В центре Калининграда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Черняховского. При повороте на ул. Черняховского столкнулись рейсовый междугородний автобус и маршрутное такси.
Данных о пострадавших нет, на месте работает аварийный комиссар. Движение на этом участке дороги затруднено.