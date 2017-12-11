В центре Калининграда не поделили дорогу автобус и маршрутка

В центре Калининграда не поделили дорогу автобус и маршрутка

В центре Калининграда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».