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13:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Калининграда не поделили дорогу автобус и маршрутка

В центре Калининграда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Черняховского. При повороте на ул. Черняховского столкнулись рейсовый междугородний автобус и маршрутное такси.

Данных о пострадавших нет, на месте работает аварийный комиссар. Движение на этом участке дороги затруднено.

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