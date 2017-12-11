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13:34 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске пассажирский автобус въехал в многоэтажку: есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня, 11 декабря, в 14:00 в районе ЗКГУ имени М. Утемисова, передает «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, пассажирский автобус № 35 двигался в сторону остановки ЗКГУ по проспекту Достык, а автомобиль «Лада Калина» поворачивал с проспекта направо, чтобы проехать в сторону школы № 1 между домом по проспекту Достык, 160 и «Пушкин-отелем». По предварительным данным, легковой автомобиль не пропустил пассажирский транспорт.

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Автобус врезался в стену многоэтажного дома по проспекту Достык, № 160. Водитель пассажирского транспорта не пострадал, однако его зажало в кабине и самостоятельно он выбраться не смог, ему помогали полицейские.

Водитель автобуса от комментариев отказался.

На место происшествия приехали две машины скорой помощи. Они госпитализировали четыре человек.

«Мы осмотрели всех пассажиров, четверых пострадавших, в том числе 9-летнего ребенка, сейчас госпитализируем в больницу. Видимых сильных повреждений нет, давление у них в норме», ― рассказал фельдшер скорой помощи.

На месте ДТП работают дознаватели, также приехал заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат Ахаев.

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