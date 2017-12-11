Узбекистанец хотел незаконно провезти в Россию 177 спортивных костюмов

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«Мужчина проследовал через зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра его багажа были обнаружены комплекты спортивной одежды различных цветов и размеров в количестве 177 штук», — говорится в сообщении Домодедовской таможни.

Мужчина заявил, что привез одежду для своих друзей и родственников.

Правоохранители установили, что данные товары не предназначены для личных нужд.