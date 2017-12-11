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16:27 (мск), источник: РИА Новости

Глава МЧС наградил детей, спасших людей в экстремальных ситуациях

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил медали «За отвагу» и «За спасение погибающих на водах», а также оранжевые береты МЧС 14 детям из разных городов России, спасших людей в экстремальных ситуациях.

Источник: РИА Новости

«Каждый из вас совершил героический поступок в сложной ситуации: при пожаре, на воде — правильно оценили обстановку, приняли единственно верное решение — помочь человеку, который оказался в беде. То, что вы сегодня здесь, говорит о том, что у нашей великой России прекрасное будущее», — сказал министр после церемонии награждения в понедельник.

Министр поблагодарил детей за то, что они, «обучаясь в школе, общаясь со старшими друзьями и коллегами, почерпнули навыки, знания и умение, как правильно реагировать в сложной ситуации». «И, конечно, спасибо родителям — вы их научили самому главному», — подчеркнул Пучков.

Награждение прошло в здании Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве. Медали получили 14 детей в возрасте от девяти до 17 лет из Ростовской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской и других областей. Дети, рискуя жизнью, проявили героизм в экстремальных ситуациях и помогли людям, попавшим в беду.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, дети пробудут в Москве до 12 декабря. Для них организуют обширную экскурсионную программу.

«За время пребывания в столице они встретятся с учащимися кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, посетят с экскурсией музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также юные герои побывают на Красной площади и в Государственной Третьяковской галерее», — сказали в пресс-службе.

В мероприятии также участвовал глава Центрального совета ветеранов Дмитрий Михайлик, которому в понедельник исполнилось 97 лет.

«В годы войны мне пришлось защищать людей, защищать народное добро. А после войны я 45 лет в системе МЧС, вместе с нашими спасателями спасал людей, народное добро, спасал самое ценное на земле — это человека. Я сегодня преклоняю седую голову перед теми лицами, которые получили высокую награду от министра — заслуженно», — сказал ветеран.

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