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14:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе попал на видео вежливый грабитель

Инцидент произошел накануне вечером по улице Степана Кувыкина. Вооруженный ножом мужчина в маске с прорезями для глаз ограбил офис микрофинансирования.

При этом общался с сотрудницей учреждения он только на «вы». А перед уходом разрешил девушке вызвать полицию, правда через 10 минут после того, как покинет помещение.

Добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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