В Уфе попал на видео вежливый грабитель
Инцидент произошел накануне вечером по улице Степана Кувыкина. Вооруженный ножом мужчина в маске с прорезями для глаз ограбил офис микрофинансирования.
Инцидент произошел накануне вечером по улице Степана Кувыкина. Вооруженный ножом мужчина в маске с прорезями для глаз ограбил офис микрофинансирования.
При этом общался с сотрудницей учреждения он только на «вы». А перед уходом разрешил девушке вызвать полицию, правда через 10 минут после того, как покинет помещение.
Добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.