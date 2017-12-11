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15:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин

Донские полицейские разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

«Возбуждено дело по статье “Разбой”. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — прокомментировали в ведомстве.

Инцидент произошел 9 декабря в Аксае, в магазине на улице Мира. Двое неизвестных, угрожая оружием, потребовали у кассира деньги, после чего скрылись.

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