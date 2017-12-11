На Дону разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин
Донские полицейские разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в
Донские полицейские разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в
«Возбуждено дело по статье “Разбой”. Проводятся
Инцидент произошел 9 декабря в Аксае, в магазине на улице Мира. Двое неизвестных, угрожая оружием, потребовали у кассира деньги, после чего скрылись.