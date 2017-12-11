Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как воспитывали царских детей на Руси
Где в Европе выгоднее вкладывать деньги в недвижимость
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
The Times: Путин снова сделал американцев "дураками"
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Жена Саакашвили рассказала о планах Киева
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Алапаевске из-за сигареты подрались полицейские

В кафе.

В кафе Алапаевска «Неаполь» произошла драка с участием сотрудников полиции. Стражи порядка собрались в заведении вместе с семьями. Супруге одного из полицейских не понравилось, что участковая курит в ее сторону. Завязалась потасовка.

Факт инцидента подтвердил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: «По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что некурящая сделала замечание курящей.

По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участковой в быту. Отмечу, что сотрудница полиции была вне службы и без форменного обмундирования".

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Минтруде назвали сроки индексации маткапитала
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь