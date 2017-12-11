В Алапаевске из-за сигареты подрались полицейские
В кафе.
В кафе.
В кафе Алапаевска «Неаполь» произошла драка с участием сотрудников полиции. Стражи порядка собрались в заведении вместе с семьями. Супруге одного из полицейских не понравилось, что участковая курит в ее сторону. Завязалась потасовка.
Факт инцидента подтвердил «Уралинформбюро» руководитель
По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участковой в быту. Отмечу, что сотрудница полиции была вне службы и без форменного обмундирования".