Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей в Нижнем Новгороде
Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей из садового товарищества в Нижнем Новгороде.
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Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей из садового товарищества в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает
По данному факту по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) было возбуждено уголовное дело. Позднее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — двоих мужчин 37 и 44 лет без определенного места жительства. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.