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14:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей в Нижнем Новгороде

Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей из садового товарищества в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Согласно информации, 9 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица на территории одного из садовых товариществ на ул. Баумана (Ленинский район) пытались тайно похитить металлические опоры качелей, которые хранились на открытой площадке.

По данному факту по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) было возбуждено уголовное дело. Позднее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — двоих мужчин 37 и 44 лет без определенного места жительства. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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