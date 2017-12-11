Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Согласно информации, 9 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица на территории одного из садовых товариществ на ул. Баумана (Ленинский район) пытались тайно похитить металлические опоры качелей, которые хранились на открытой площадке.