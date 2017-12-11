Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
CNN: Пентагон опасается, что «придётся сбивать» самолёты России
В России посчитали шизофреников
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Названы горнолыжные курорты с самой дорогой недвижимостью
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
14:28 (мск), источник: dostup1.ru

Водитель такси устроила ДТП на встречке в Челябинске

Автоледи получила телесные повреждения.

Водитель такси пострадала в утренней аварии на встречке на северо-западе Челябинска — девушке назначено амбулаторное лечение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 11 декабря, около 7.40 у дома 89 по улице Братьев Кашириных 18-летняя водитель такси на Volkswagen Polo не уступила дорогу встречной машине, поворачивая налево. В результате иномарка врезалась в Kia Spectra.

В аварии пострадала молодая таксистка. Девушка доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Челябинской области похолодает до минус 28 градусов
ММК договорился о покупке Лысьвенского металлургического завода
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Как планируют маркировать вредные продукты в России
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь