Водитель такси устроила ДТП на встречке в Челябинске
Автоледи получила телесные повреждения.
Автоледи получила телесные повреждения.
Водитель такси пострадала в утренней аварии на встречке на
Сегодня, 11 декабря, около 7.40 у дома 89 по улице Братьев Кашириных 18-летняя водитель такси на Volkswagen Polo не уступила дорогу встречной машине, поворачивая налево. В результате иномарка врезалась в Kia Spectra.
В аварии пострадала молодая таксистка. Девушка доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.