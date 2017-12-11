Водитель такси устроила ДТП на встречке в Челябинске

Водитель такси пострадала в утренней аварии на встречке на северо-западе Челябинска — девушке назначено амбулаторное лечение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 11 декабря, около 7.40 у дома 89 по улице Братьев Кашириных 18-летняя водитель такси на Volkswagen Polo не уступила дорогу встречной машине, поворачивая налево. В результате иномарка врезалась в Kia Spectra.