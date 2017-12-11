В Краснодаре загорелся детский садик

Краснодар. 11 дек. — Новая Кубань. Инцидент произошел около 11 часов дня на улице Селезнева, где начался пожар в помещении детского садика. Дети и сотрудники дошкольного учреждения были эвакуированы.

На место происшествия выехала спасательная бригада в составе 20 человек, было задействовано 5 единиц техники. Пожарные вскоре выяснили, что источник возгорания находится в пищеблоке.

Специалистам понадобилось 10 минут, чтобы ликвидировать пожар. Огонь успел повредить 5 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.