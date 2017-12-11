В Воронеже столкнулись Lifan и Mitsubishi: четверо в больнице
Авария случилась на перекрестке улицы 9 Января и Машиностроителей.
Авария случилась на перекрестке улицы 9 Января и Машиностроителей.
Утром в понедельник, 11 декабря, на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей произошло ДТП.
Около школы № 57 примерно в 7:00 столкнулись Lifan и Mitsubishi Lancer. Известно, что 54-летний водитель первой иномарки ехал по улице Машиностроителей со стороны улицы Солнечной. А 19-летний парень на Mitsubishi двигался по улице 9 Января со стороны проспекта Труда.
«В аварии пострадал водитель Lifan и его пассажиры: 39-летняя женщина, 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек, — рассказали в
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и детали случившегося.