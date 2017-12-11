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14:29 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Софийской снова прорыв. Подтопило машины

В гейзер превратилась дорога во Фрунзенском районе города днем 11 декабря. Проблемы возникли на Софийской улице.

Как сообщают участники портала «Мегаполис», коммунальная авария произошла у дома 76. Свидетели отмечают, что в зоне разлива наблюдается не только пар — наружу вырвались и струи горячей воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Много зевак. Припаркованным автомобилям будет несладко», — добавляют горожане. Судя по фотографиям с места инцидента, вода дошла до оставшихся на стоянке автомобилей.

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