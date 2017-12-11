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15:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Щучинском районе сын убил мать

Мужчина бил руками и ногами мать за то, что та не дала ему денег на выпивку.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в минувшую субботу около 18.00. 34-летний нетрезвый мужчина находился дома, где проживал вместе со своей мамой, 62-летней пенсионеркой.

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Мать с сыном время от времени выпивали. А в тот роковой день женщине выплатили пенсию. Сын начал требовать у матери деньги на выпивку. Когда та ему отказала, мужчина ударил по голове мать.

Уже упавшую пенсионерку ее сын добивал ногами. Всю ночь женщина мучилась от травм, но сын никакой помощи не оказал. Около 10 утра следующего дня потерпевшая скончалась, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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