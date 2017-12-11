На трассе в Башкирии мужчина сбил лошадь

В Башкирии водитель грузовой «Газели» сбил лошадь в Калтасинском районе.

Видео с места происшествия появилось в сообществе «БашДТП».

Судя по всему, ДТП произошло днем 11 декабря. Водитель «Газели» не успел среагировать и сбил животное, которое гуляло прямо по проезжей части. После удара кузов грузовика превратился в груду металлолома. Под сообщением появились гневные сообщения автолюбителей, недовольных такой ситуацией.

— Опять за животными своими не следят. Кто теперь будет машину чинить? — возмущается парень в комментариях.