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15:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы: машины на улице Лизюкова подожгли

Причину пожара в одном из дворов по улице Лизюкова выясняют специалисты. Сегодня около 5 утра в одном из дворов по улице Лизюкова сгорели сразу три машины.

Услышав звуки сигнализаций, жильцы дома № 27 вызвали пожарных, огонь удалось потушить буквально за 5 минут.

В итоге, пламя полностью уничтожило белый Hyundai, стоявший посередине. Слева от него — BMW, передняя часть машины также сильно пострадала: сгорели двигатель и приборная панель. Повреждения третьей машины — SsangYong, стоявшего справа, оказались не такими масштабными.

Соседи уверены, что это был именно поджог, но причин для него не видят — в целом, оценивают хозяев сгоревших машин положительно. Признаются, они напуганы — такой случай в их дворе впервые. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

— Соседи мне звонили, чтобы я машину свою убрал, но я не слышал этого звонка. Через одну машину моя стояла. Я здесь живу 10 лет, ни разу такого не было, — признался Игорь Насонов, житель дома № 27 по улице Лизюкова.

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