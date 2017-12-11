Воронежцы: машины на улице Лизюкова подожгли
Причину пожара в одном из дворов по улице Лизюкова выясняют специалисты. Сегодня около 5 утра в одном из дворов по улице Лизюкова сгорели сразу три машины.
Причину пожара в одном из дворов по улице Лизюкова выясняют специалисты. Сегодня около 5 утра в одном из дворов по улице Лизюкова сгорели сразу три машины.
Услышав звуки сигнализаций, жильцы дома № 27 вызвали пожарных, огонь удалось потушить буквально за 5 минут.
В итоге, пламя полностью уничтожило белый Hyundai, стоявший посередине. Слева от него — BMW, передняя часть машины также сильно пострадала: сгорели двигатель и приборная панель. Повреждения третьей машины — SsangYong, стоявшего справа, оказались не такими масштабными.
Соседи уверены, что это был именно поджог, но причин для него не видят — в целом, оценивают хозяев сгоревших машин положительно. Признаются, они напуганы — такой случай в их дворе впервые. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.
— Соседи мне звонили, чтобы я машину свою убрал, но я не слышал этого звонка. Через одну машину моя стояла. Я здесь живу 10 лет, ни разу такого не было, — признался Игорь Насонов, житель дома № 27 по улице Лизюкова.