Воронежцы: машины на улице Лизюкова подожгли

Услышав звуки сигнализаций, жильцы дома № 27 вызвали пожарных, огонь удалось потушить буквально за 5 минут.

В итоге, пламя полностью уничтожило белый Hyundai, стоявший посередине. Слева от него — BMW, передняя часть машины также сильно пострадала: сгорели двигатель и приборная панель. Повреждения третьей машины — SsangYong, стоявшего справа, оказались не такими масштабными.

Соседи уверены, что это был именно поджог, но причин для него не видят — в целом, оценивают хозяев сгоревших машин положительно. Признаются, они напуганы — такой случай в их дворе впервые. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.