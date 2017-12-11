В Уфе подростка обманули при покупке кота

Она рассказала, что ее 17-летний сын лишился девяти тысяч рублей при покупке породистого кота. Найдя подходящее объявление, он позвонил по указанному номеру.

«Владелец» попросил задаток в 1,5 тысячи рублей и наверняка дал неверные данные, потому что покупатель не смог перевести деньги через мобильный банк. Тогда автор фейкового объявления попросил сообщить ему реквизиты карты, чего ни в коем случае делать не нужно, подчеркнули в полиции.