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15:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подростка обманули при покупке кота

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Полиция Кировского района Уфы приняла заявление местной жительницы о мошенничестве с банковской картой.

Она рассказала, что ее 17-летний сын лишился девяти тысяч рублей при покупке породистого кота. Найдя подходящее объявление, он позвонил по указанному номеру.

«Владелец» попросил задаток в 1,5 тысячи рублей и наверняка дал неверные данные, потому что покупатель не смог перевести деньги через мобильный банк. Тогда автор фейкового объявления попросил сообщить ему реквизиты карты, чего ни в коем случае делать не нужно, подчеркнули в полиции.

Со счета были списаны все средства, по факту очередного интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РБ.

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