В Севастополе под колесами «Жигулей» погиб велобайкер

«Водитель 1973 года рождения выехал с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу, наехал на электротрицикл, которым управлял водитель 1975 года рождения. В результате ДТП водитель трицикла умер в карете скорой помощи», — рассказали в ведомстве.