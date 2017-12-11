В Севастополе под колесами «Жигулей» погиб велобайкер
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 насмерть сбил водителя трехколесного электробайка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 насмерть сбил водителя трехколесного электробайка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
«Водитель 1973 года рождения выехал с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу, наехал на электротрицикл, которым управлял водитель 1975 года рождения. В результате ДТП водитель трицикла умер в карете скорой помощи», — рассказали в ведомстве.
По данному факту проводится проверка.