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15:19 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе под колесами «Жигулей» погиб велобайкер

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 насмерть сбил водителя трехколесного электробайка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе местного УМВД.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель 1973 года рождения выехал с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу, наехал на электротрицикл, которым управлял водитель 1975 года рождения. В результате ДТП водитель трицикла умер в карете скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

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