Жительнице Кубани дали 16 лет колонии за поджог дома и двойное убийство
Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая устроила пожар в доме, в результате чего погибли люди.
Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая устроила пожар в доме, в результате чего погибли люди.
Как сообщали Юга.ру, 6 марта 2016 года женщина выпивала в компании пяти человек. В ходе бытового конфликта она стала угрожать ножом собравшимся и попыталась ударить одну из потерпевших, но злоумышленницу остановили. Затем она взяла канистру с бензином, облила помещения и подожгла дом, выбравшись из него через окно.
В итоге два человека погибли в пожаре, еще трое выбрались из дома. Собственникам жилья был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей, передает
Женщину признали виновной по п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба путем поджога). Осужденной дали 16 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года.
Адвокат подал апелляцию на приговор суда, так как, по его мнению, вина осужденной не доказана, а назначенное наказание — слишком суровое. Однако в краевой прокуратуре опровергли доводы юриста и Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Кропоткинского горсуда.