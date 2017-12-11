Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Египетские СМИ обратились к Путину на русском
Чем опасны комнатные растения
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Лавров ответил на «туманные» слова Тиллерсона о «сделке века»
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
15:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокурор Свердловской области объяснил, почему вернули на доследование «дело «Бухты Квинс»

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков объяснил, почему вернули на доследование «дело «Бухты Квинс». Как оказалось, речь идет о материале выделенном в отдельное производство из основного уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее о возвращении дела на доследование сообщил ряд СМИ.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции Сергей Охлопков, из основного уголовного дела был выделен отдельный материал. Он был возвращен прокуратурой «на доработку» в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, по словам прокурора региона, не был расписан причиненный ущерб, не были указаны все пайщики и т. д.

Читайте также
В суде опровергли заявления барда Новикова о снятии ареста с земельного участка в коттеджном поселке «Бухта Квинс»

Напомним, как сообщалось ранее, расследование основного уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» в настоящее время завершено. По версии следствия, обвиняемые, среди которых бард, худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов совершили хищение средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Обвиняемые якобы знали о том, что определённые строительные работы на объекте уже выполнены силами частной строительной компании и дополнительных затрат не требуется. Несмотря на это, часть денег, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах кооператива, по подложным основаниям были перечислены на расчётные счета ряда других юрлиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего деньги обналичивались, считают следователи.

Потерпевшими были признаны 60 человек, которым был причинен ущерб, сумма которого превысила 50 млн руб.

Как ранее сообщали в региональном СУ СКР, в ходе следствия были приняты обеспечительные меры в целях последующего возмещения ущерба, причинённого потерпевшим: на имущество обвиняемых был наложен арест по постановлению суда.

Напомним, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В этом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении Александра Новикова и Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Только 8% врачей получают "зарплату по Росстату"
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Как планируют маркировать вредные продукты в России
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь