Прокурор Свердловской области объяснил, почему вернули на доследование «дело «Бухты Квинс»

Напомним, ранее о возвращении дела на доследование сообщил ряд СМИ.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции Сергей Охлопков, из основного уголовного дела был выделен отдельный материал. Он был возвращен прокуратурой «на доработку» в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, по словам прокурора региона, не был расписан причиненный ущерб, не были указаны все пайщики и т. д.

Напомним, как сообщалось ранее, расследование основного уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» в настоящее время завершено. По версии следствия, обвиняемые, среди которых бард, худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов совершили хищение средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Обвиняемые якобы знали о том, что определённые строительные работы на объекте уже выполнены силами частной строительной компании и дополнительных затрат не требуется. Несмотря на это, часть денег, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах кооператива, по подложным основаниям были перечислены на расчётные счета ряда других юрлиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего деньги обналичивались, считают следователи.

Потерпевшими были признаны 60 человек, которым был причинен ущерб, сумма которого превысила 50 млн руб.

Как ранее сообщали в региональном СУ СКР, в ходе следствия были приняты обеспечительные меры в целях последующего возмещения ущерба, причинённого потерпевшим: на имущество обвиняемых был наложен арест по постановлению суда.