Мальчик попал в реанимацию, захлебнувшись в бассейне спорткомплекса в Свердловской области

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что в воскресенье днем в муниципальном спорткомплексе «Здоровье» в бассейне ребенок 2008 года рождения захлебнулся водой. Он начал тонуть и в течение нескольких минут находился под водой.

По предварительным данным, в тот момент один из двух инструкторов-спасателей отошел от бассейна, а второй — отвлекся. После того, как другие посетители бассейна стали кричать, что мальчик тонет, инструктор-спасатель вытащил ребенка из воды.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.