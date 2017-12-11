Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Египетские СМИ обратились к Путину на русском
В России посчитали шизофреников
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Польша не видит необходимости для страны в существовании Украины
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
15:43 (мск), источник: Интерфакс

Мальчик попал в реанимацию, захлебнувшись в бассейне спорткомплекса в Свердловской области

Екатеринбург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура начала проверку по факту происшествия с мальчиком в бассейне города Сухого Лога (Свердловская область), после которого ребенок оказался в больнице.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что в воскресенье днем в муниципальном спорткомплексе «Здоровье» в бассейне ребенок 2008 года рождения захлебнулся водой. Он начал тонуть и в течение нескольких минут находился под водой.

По предварительным данным, в тот момент один из двух инструкторов-спасателей отошел от бассейна, а второй — отвлекся. После того, как другие посетители бассейна стали кричать, что мальчик тонет, инструктор-спасатель вытащил ребенка из воды.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.

Прокуратура в ходе проверки выяснит, как была организована работа службы инструкторов-спасателей, работающих в бассейне, их взаимодействие между собой. Будут опрошены сотрудники бассейна, отвечающие за соблюдение техники безопасности и за работу инструкторов-спасателей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Как планируют маркировать вредные продукты в России
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь