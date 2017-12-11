Новое дело завели по факту ДТП с пятью погибшими в Азовском районе
Новое уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими, произошедшего 15 ноября в Азовском районе Ростовской области.
Новое уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими, произошедшего 15 ноября в Азовском районе Ростовской области.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) завели на главу и заместителя гендиректора ООО «РостовСервисАвто».
Принадлежащий этой компании автобус «ГАЗель Next», перевозивший футбольных болельщиков, в ночь на 15 ноября врезался в стоявший на обочине «КамАЗ» на 1114-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».
В результате столкновения пятеро пассажиров автобуса погибли, восемь пострадали.
В ходе проведенной после ДТП проверки следователи выявили в компании «РостовСервисАвто» многочисленные нарушения.
В частности, в рейс отправился один водитель вместо обязательных двух. Новые кресла в «ГАЗели» были заменены на старые и прикреплены к кузову кустарным способом. Пассажиры автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, ранее по факту аварии завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек).