Новое дело завели по факту ДТП с пятью погибшими в Азовском районе

Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) завели на главу и заместителя гендиректора ООО «РостовСервисАвто».

Принадлежащий этой компании автобус «ГАЗель Next», перевозивший футбольных болельщиков, в ночь на 15 ноября врезался в стоявший на обочине «КамАЗ» на 1114-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

В результате столкновения пятеро пассажиров автобуса погибли, восемь пострадали.

В ходе проведенной после ДТП проверки следователи выявили в компании «РостовСервисАвто» многочисленные нарушения.

В частности, в рейс отправился один водитель вместо обязательных двух. Новые кресла в «ГАЗели» были заменены на старые и прикреплены к кузову кустарным способом. Пассажиры автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.