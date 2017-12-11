Силовики нагрянули в чебаркульский агрохолдинг

«Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия», — коротко прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральского ГУ МВД. В ведомстве не смогли сказать, это была плановая проверка или нет.

Следует отметить, что агрохолдинг подконтролен семье депутата Заксобрания Челябинской области Александра Берестова. В прошлом году на предприятии случился массовый мор птицы. С этим ли связаны обыски, не уточняется.