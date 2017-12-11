Силовики нагрянули в чебаркульский агрохолдинг
С проверкой.
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11 декабря в агрохолдинг «Чебаркульская птица» (поселок Тимирязевский) нагрянули силовики.
«Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия», — коротко прокомментировали «Уралинформбюро» в
Следует отметить, что агрохолдинг подконтролен семье депутата Заксобрания Челябинской области Александра Берестова. В прошлом году на предприятии случился массовый мор птицы. С этим ли связаны обыски, не уточняется.