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15:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Силовики нагрянули в чебаркульский агрохолдинг

С проверкой.

Источник: УралИнформБюро

11 декабря в агрохолдинг «Чебаркульская птица» (поселок Тимирязевский) нагрянули силовики.

«Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия», — коротко прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральского ГУ МВД. В ведомстве не смогли сказать, это была плановая проверка или нет.

Следует отметить, что агрохолдинг подконтролен семье депутата Заксобрания Челябинской области Александра Берестова. В прошлом году на предприятии случился массовый мор птицы. С этим ли связаны обыски, не уточняется.

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