Воронежский облсуд смягчил наказание осужденной за продажу мака пенсионерке

Воронежский облсуд рассмотрел апелляцию по делу 62-летней Любови Калмыковой из Бутурлиновки, которую обвинили в сбыте мака и маковой соломки. Вместо 12 лет колонии общего режима ей назначили 11 лет и 7 месяцев.

Бутурлиновский райсуд признал Любовь Калмыкову виновной в сбыте и покушения на сбыт мака и маковой соломки. Приговор ей вынесли в мае 2017 года.

Сама Любовь Калмыкова категорически отказалась признавать свою вину. По словам пенсионерки, они с мужем везли пищевой мак для приготовления рулетов и булочек. Пенсионерка никогда не имела проблем с законом, ухаживала за мужем-инвалидом (у него ампутирована нога) и тремя родственниками 90-летнего возраста.

Как установил суд, жительница Бутурлиновки покупала маковую соломку в Ростовской области, а потом продавала ее под видом семян пищевого мака в Бутурлиновском и Павловском районах. Согласно экспертизе, «вещество общей массой 59803,12 г, изъятое при обыске из автомобиля Калмыковой, является смесью мака и маковой соломы, весом 9,178 г в высушенном состоянии, что приравнено к крупному размеру».

Любови Калмыковой вменили шесть эпизодов сбыта наркотических средств и их хранение (ст. 228.1 УК РФ). В общей сложности полицейские изъяли около 63 кг мака в фабричных упаковках, произведенного, если верить этикетке, в Днепропетровске.

— То, что областной суд так минимально снизил срок Калмыковой, — объяснимо. Все дело, я полагаю, в ее непримиримой позиции. Если бы она признала свою вину, вероятно, судьи были бы к ней более лояльны. В нашей правоохранительной системе 70% всех обвиняемых свою вину признают, и судьи идут им на уступки. Даже торговцы героином могут получить по 3−4 года. В данном случае Калмыкова настаивает на своей невиновности, и потому судьи на нее смотрят как на врага народа, — заявил Вячеслав Чуприн.

По словам защитника, «смягчение» наказания на пять месяцев ничего не меняет. Для пенсионерки, у которой проблемы со здоровьем, срок в 11 лет и 7 месяцев — как пожизненное заключение.