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15:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии из здания городской администрации эвакуируют чиновников

По некоторой информации, существует возможная угроза взрыва мэрии города.

Сегодня в Стерлитамаке эвакуировали здание городской администрации по улице Проспект Октября, 32. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в здании был обнаружен бесхозный предмет.

Из-за происходящего чиновников попросили покинуть здание. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, волна массовых эвакуаций охватила Стерлитамак в ноябре этого года. Тогда эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров «Фабри», «Арбата» и «Сити Молла», «Стерлитамак-Арены», гостиницы «Восток», а также жителей дома № 140 по улице Артёма. Людей вывели на улицу, а здания оцепили. По предварительной информации, причиной эвакуации стали анонимные звонки, сообщает Sterlitamakcity.ru.

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