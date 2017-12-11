В Башкирии из здания городской администрации эвакуируют чиновников

Сегодня в Стерлитамаке эвакуировали здание городской администрации по улице Проспект Октября, 32. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в здании был обнаружен бесхозный предмет.



Из-за происходящего чиновников попросили покинуть здание. В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, волна массовых эвакуаций охватила Стерлитамак в ноябре этого года. Тогда эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров «Фабри», «Арбата» и «Сити Молла», «Стерлитамак-Арены», гостиницы «Восток», а также жителей дома № 140 по улице Артёма. Людей вывели на улицу, а здания оцепили. По предварительной информации, причиной эвакуации стали анонимные звонки, сообщает Sterlitamakcity.ru.