Угнавший 13 машин сотрудник автосалона в Петербурге найден мертвым

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге найден мертвым сотрудник автосалона, подозреваемый в угоне 13 машин, передает АН «Оперативное прикрытие». Труп мужчины был найден утром 10 декабря у дома № 50 по Полюстровскому проспекту.

Тело петербуржца находилось в салоне автомобиля Peugeot 308 синего цвета, припаркованного на придомовой территории. Местные жители вызывали на место происшествия полицию. Стражи порядка установили, что мужчина был застрелен в голову. Пистолет лежал рядом с трупом.

Убитый оказался 29-летним заместителем руководителя отдела продаж одного из городских автосалонов. Ранее мужчина был объявлен в розыск по подозрению в угоне из салона 13 машин, в числе которых был и Peugeot.