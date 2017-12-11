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16:47 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Угнавший 13 машин сотрудник автосалона в Петербурге найден мертвым

Мужчина был убит выстрелом в голову.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге найден мертвым сотрудник автосалона, подозреваемый в угоне 13 машин, передает АН «Оперативное прикрытие». Труп мужчины был найден утром 10 декабря у дома № 50 по Полюстровскому проспекту.

Тело петербуржца находилось в салоне автомобиля Peugeot 308 синего цвета, припаркованного на придомовой территории. Местные жители вызывали на место происшествия полицию. Стражи порядка установили, что мужчина был застрелен в голову. Пистолет лежал рядом с трупом.

Убитый оказался 29-летним заместителем руководителя отдела продаж одного из городских автосалонов. Ранее мужчина был объявлен в розыск по подозрению в угоне из салона 13 машин, в числе которых был и Peugeot.

Ведется следствие.

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