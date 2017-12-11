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16:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Ольхонском районе Иркутской области

Подземные толчки пришлись на 19.44 по местному времени.

Источник: IrkutskMedia.ru

Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня, 11 декабря, на острове Ольхон в Иркутской области. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки пришлись на 19.44 по местному времени. На материковой части Ольхонского района, в районе сел Тырган и Онгурены, интенсивность толчков составила 2 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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