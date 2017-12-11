Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Ольхонском районе Иркутской области
Подземные толчки пришлись на 19.44 по местному времени.
Подземные толчки пришлись на 19.44 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня, 11 декабря, на острове Ольхон в Иркутской области. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки пришлись на 19.44 по местному времени. На материковой части Ольхонского района, в районе сел Тырган и Онгурены, интенсивность толчков составила 2 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.