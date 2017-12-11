Бывшему депутату ЗакСа Нестеровой продлили домашний арест по делу о взятке

По решению Красногвардейского районного суда Петербурга, экс-парламентарий.

Светлана Нестерова, обвиняемая в получении взятки, останется под домашним арестом еще как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

— Завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Светланы Нестеровой. В рамках слушания Нестеровой была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на шесть месяцев, — говорится в сообщении.

15 сентября дело Нестеровой переквалифицировали в «получение взятки в особо крупном размере». Согласно предыдущему решению суда, депутат должна была находиться под домашним арестом до 20 декабря.