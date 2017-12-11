Бывшему депутату ЗакСа Нестеровой продлили домашний арест по делу о взятке

По решению Красногвардейского районного суда Петербурга,
Светлана Нестерова, обвиняемая в получении взятки, останется под домашним арестом еще как минимум на шесть месяцев. Об этом сообщает объединенная
— Завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Светланы Нестеровой. В рамках слушания Нестеровой была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на шесть месяцев, — говорится в сообщении.
15 сентября дело Нестеровой переквалифицировали в «получение взятки в особо крупном размере». Согласно предыдущему решению суда, депутат должна была находиться под домашним арестом до 20 декабря.
Светлана Николаевна была задержана сотрудниками ФСБ в июне 2016 года. Ее обвинили в получение взятки. По версии следствия, Нестерова отписала из бюджета 4,7 миллионов рублей на счета организаций, которыми руководили ее помощницы. Деньги предназначались на поддержку малоимущих. Но, как считает следствие, их похитили.