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16:27 (мск), источник: РИА Новости

В центре Манхэттена прогремел взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 11 дек — РИА Новости. В районе автобусной станции на Манхэттене прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка.

Источник: Reuters

Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Как передает местный телеканал WABC, несколько человек получили ранения. В полиции пока подтверждают информацию об одном пострадавшем. Пожарные уточнили, что это мужчина.

По данным CNN, силовики нашли на месте еще одну или две бомбы.

Одного человека уже задержали. Кто именно устроил взрыв, пока неизвестно.

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На место прибыли полиция, экстренные службы и взрывотехники. Проводится эвакуация трех веток метро.

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Трампа уже проинформировали о произошедшем.

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