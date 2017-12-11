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16:26 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородку заподозрили в убийстве маленького сына

35-летнюю нижегородку подозревают в убийстве малолетнего сына, сообщило СУ СК России по региону.

Вечером в воскресенье в квартире одного из домов Нижегородского района областного центра мать нанесла множественные ножевые ранения по телу двухлетнего сына. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Медиков и правоохранителей вызвал отец мальчика. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91−92 УПК РФ. Сейчас решается вопрос о ее помещении в областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы с целью установления вменяемости женщины.

Расследование уголовного дела продолжается.

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