Нижегородку заподозрили в убийстве маленького сына
35-летнюю нижегородку подозревают в убийстве малолетнего сына, сообщило СУ СК России по региону.
35-летнюю нижегородку подозревают в убийстве малолетнего сына, сообщило СУ СК России по региону.
Вечером в воскресенье в квартире одного из домов Нижегородского района областного центра мать нанесла множественные ножевые ранения по телу двухлетнего сына. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.
Медиков и правоохранителей вызвал отец мальчика. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Подозреваемая задержана в порядке статьи 91−92 УПК РФ. Сейчас решается вопрос о ее помещении в областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы с целью установления вменяемости женщины.
Расследование уголовного дела продолжается.