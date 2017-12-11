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19:07 (мск), источник: Podrobno.uz

Ощутили неощутимое: в Узбекистане произошло землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На территории Узбекистана в понедельник произошло землетрясение, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Podrobno.uz

«11 ноября в 15:25 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился в 211 км от Ташкента, в юго-западном направлении, в 30 км от Джизака на территории Узбекистана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=3,5», — отметили в МЧС.

Сведений об ощутимости толчков на территории республики не поступало. Информация о разрушениях и пострадавших лицах не имеется.

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