Ощутили неощутимое: в Узбекистане произошло землетрясение
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На территории Узбекистана в понедельник произошло землетрясение, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На территории Узбекистана в понедельник произошло землетрясение, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
«11 ноября в 15:25 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился в 211 км от Ташкента, в
Сведений об ощутимости толчков на территории республики не поступало. Информация о разрушениях и пострадавших лицах не имеется.