Ощутили неощутимое: в Узбекистане произошло землетрясение

«11 ноября в 15:25 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился в 211 км от Ташкента, в юго-западном направлении, в 30 км от Джизака на территории Узбекистана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=3,5», — отметили в МЧС.