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17:57 (мск), источник: Zakon.kz

В Актобе ликвидировали канал поставки оружия

Боевое огнестрельное оружие поставляли криминальным структурам города.

Источник: Zakon.kz
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В ходе совместной успешной операции сотрудниками ДВД, ДКНБ И СЭР ДГД Актюбинской области ликвидирован канал нелегальной поставки боевого огнестрельного оружия криминальным структурам г. Актобе. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

В результате слаженной совместной работы силовых ведомств из незаконного оборота изъято 11 боевых пистолетов «Байкал» с магазинами и 560 пистолетных патрона калибра 9 мм.

11 декабря в г. Актобе с поличным задержаны и водворены в ИВС два неработающих, ранее не судимых жителя областного центра 40 и 45 лет, незаконно поставляющие и сбывавшие боевое оружие по нелегальному каналу, который ликвидирован.

По фактам их преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 287 ч. 4 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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