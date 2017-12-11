В Актобе ликвидировали канал поставки оружия

Источник: Zakon.kz

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В ходе совместной успешной операции сотрудниками ДВД, ДКНБ И СЭР ДГД Актюбинской области ликвидирован канал нелегальной поставки боевого огнестрельного оружия криминальным структурам г. Актобе. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

В результате слаженной совместной работы силовых ведомств из незаконного оборота изъято 11 боевых пистолетов «Байкал» с магазинами и 560 пистолетных патрона калибра 9 мм.

11 декабря в г. Актобе с поличным задержаны и водворены в ИВС два неработающих, ранее не судимых жителя областного центра 40 и 45 лет, незаконно поставляющие и сбывавшие боевое оружие по нелегальному каналу, который ликвидирован.