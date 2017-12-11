В Астане женщина украла 10 млн тенге
Полиция Астаны задержала женщину, которая призналась в краже 10 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Полиция Астаны задержала женщину, которая призналась в краже 10 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В Департамент внутренних дел г. Астаны с заявлением обратился руководитель одного из ТОО о том, что в ночь с 6 на 7 декабря неизвестные из сейфа похитили денежные средства.
Для раскрытия преступления была создана
10 декабря при проведении
Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 188 ч.4 УК РК. Проводится расследование, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.