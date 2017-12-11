В Астане женщина украла 10 млн тенге

В Департамент внутренних дел г. Астаны с заявлением обратился руководитель одного из ТОО о том, что в ночь с 6 на 7 декабря неизвестные из сейфа похитили денежные средства.

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Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. Полицейские приняли комплекс мер по установлению и задержанию злоумышленников.

10 декабря при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Павлодаре полицейскими Астаны была задержана 42-летняя женщина. В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания в том, что путем подбора ключей она открыла сейф и похитила деньги в сумме 10 миллионов тенге.