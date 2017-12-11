Прорыв на Софийской локализовали
Коммунальную аварию, произошедшую днем 11 декабря во Фрунзенском районе Петербурга, локализовали.
Коммунальную аварию, произошедшую днем 11 декабря во Фрунзенском районе Петербурга, локализовали.
Как сообщили «Водителю Петербурга» в
«При изменении температуры наружного воздуха производится повышение температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком, которое приводит к повышению нагрузки на трубопроводы, поэтому в таких погодных условиях технологические нарушения не исключены», — отметил главный инженер компании Алексей Водолазко.
На теплоснабжении и горячем водоснабжение близлежащих домов дефект не сказался, добавляют в Теплосети.