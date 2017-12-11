Прорыв на Софийской локализовали

Как сообщили «Водителю Петербурга» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 16:00 вытекание горячей воды на Софийской улице, 76, было локализовано, после чего аварийно-спасательная бригада приступила к ремонтным работам.

«При изменении температуры наружного воздуха производится повышение температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком, которое приводит к повышению нагрузки на трубопроводы, поэтому в таких погодных условиях технологические нарушения не исключены», — отметил главный инженер компании Алексей Водолазко.

На теплоснабжении и горячем водоснабжение близлежащих домов дефект не сказался, добавляют в Теплосети.