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18:13 (мск), источник: Kazinform

Спортсмен впал в кому после соревнований в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Примерно через полтора часа после завершения турнира в Петропавловске астанинский спортсмен Азамат Досымбай потерял сознание, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта.

Бригада скорой помощи экстренно доставила его в областную больницу. В настоящее время спортсмен находится в коме. Врачи предпринимают все необходимые меры для спасения его жизни. В Петропавловск прибыли родители кикбоксера.

«Досымбай Азамат проиграл этот пятираундовый поединок. Через продолжительный период времени ему стало плохо и, выйдя на улицу, он потерял сознание. Его госпитализировали. Он получает медикаментозное лечение и находится в состоянии комы», — прокомментировал руководитель управления физической культуры и спорта Руслан Есеналин.

9 декабря в Петропавловске прошел финал Кубка РК по кикбоксингу в рамках 18-го республиканского турнира «Кызылжар». По его завершению состоялась международная матчевая встреча «Steppe Fighters». В рейтинговых профессиональных поединках приняли участие шесть бойцов из Казахстана, России и Узбекистана.

Первые поединки проходили в разделе К-1. В весовой категории 54 кг первыми на ринг вышли казахстанские спортсмены — Михаил Иванченко из Семея и Азамат Досымбай из Астаны. Формат боя предполагал пять раундов по две минуты.

По словам Р. Есеналина, во время боя была явная конкуренция бойцов, без преобладания одного или иного спортсмена. Не было Азаматом Досымбаем пропущено ни нокдауна, ни нокаута.

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«Конечно, были пропущенные удары с той и с другой стороны. Но бой был завершен. Сразу после него было проведено награждение, на него вышли оба спортсмена в адекватном состоянии», — добавил Р. Есеналин.

В пресс-службе управления рассказали, что около месяца назад Азамат Досымбай стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу. Показал хорошее выступление.

Заслуженный тренер РК по кикбоксингу Руслан Есеналин отметил, что восстановление спортсмена после соревнований — процесс индивидуальный, и каждому на него требуется разное количество времени.

«Спортсмен не может один-два месяца быть на подъеме. Его подводят к пику формы для определенных соревнований. Наверняка, у Азамата Досымбая пик формы был на чемпионате мира, где он показал хороший результат», — подчеркнул Р. Есеналин.

Азамату Досымбаю 21 год.

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