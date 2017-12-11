СМИ: судью из Азова досрочно лишили полномочий после ДТП
Судью Азовского районного суда Ростовской области Александра Гудкина досрочно лишили полномочий после ДТП.
Судью Азовского районного суда Ростовской области Александра Гудкина досрочно лишили полномочий после ДТП.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на квалификационную коллегию судей Ростовской области, Александр Гудкин привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. При этом заявление Александра Гудкина об отставке, которое он подал после ДТП, было рассмотрено, но не принято.
Напомним, ДТП с участием судьи произошло 12 ноября в Азове. Автомобиль BMW Х3 с Александром Гудкиным за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.
В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Kia.
Ранее сообщалось, что после ДТП судья скрутил номера со своей машины и повесил новые.