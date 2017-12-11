СМИ: судью из Азова досрочно лишили полномочий после ДТП

Как сообщает 161.ру со ссылкой на квалификационную коллегию судей Ростовской области, Александр Гудкин привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. При этом заявление Александра Гудкина об отставке, которое он подал после ДТП, было рассмотрено, но не принято.