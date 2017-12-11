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17:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: судью из Азова досрочно лишили полномочий после ДТП

Судью Азовского районного суда Ростовской области Александра Гудкина досрочно лишили полномочий после ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает 161.ру со ссылкой на квалификационную коллегию судей Ростовской области, Александр Гудкин привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. При этом заявление Александра Гудкина об отставке, которое он подал после ДТП, было рассмотрено, но не принято.

Напомним, ДТП с участием судьи произошло 12 ноября в Азове. Автомобиль BMW Х3 с Александром Гудкиным за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Kia.

Ранее сообщалось, что после ДТП судья скрутил номера со своей машины и повесил новые.

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