Более 3,5 кг наркотиков изъяли у наркодилера в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 28-летний местный житель по подозрению в создании сети сбыта синтетических наркотиков на территории Крыма. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 28-летний местный житель по подозрению в создании сети сбыта синтетических наркотиков на территории Крыма. Об этом сообщает
Как уточнили в
Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили несколько пакетов с различными наркотическими средствами, электронные весы и большое количество упаковочных материалов.
Всего в результате проведенного комплекса
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».
Задержанный заключен под стражу.