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17:29 (мск), источник: РИА Крым

Более 3,5 кг наркотиков изъяли у наркодилера в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 28-летний местный житель по подозрению в создании сети сбыта синтетических наркотиков на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены 22 полимерных пакета с амфетамином общим весом 199 граммов.

Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили несколько пакетов с различными наркотическими средствами, электронные весы и большое количество упаковочных материалов.

Всего в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 2,3 кг амфетамина, 229 гр. кокаина, 322 гр. гашиша, 361 гр. MDMA, 204 гр. мефедрона, 149 гр. MDA.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

Задержанный заключен под стражу.

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