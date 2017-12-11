Более 3,5 кг наркотиков изъяли у наркодилера в Крыму

Как уточнили в пресс-службе, в ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены 22 полимерных пакета с амфетамином общим весом 199 граммов.

Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили несколько пакетов с различными наркотическими средствами, электронные весы и большое количество упаковочных материалов.

Всего в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 2,3 кг амфетамина, 229 гр. кокаина, 322 гр. гашиша, 361 гр. MDMA, 204 гр. мефедрона, 149 гр. MDA.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».