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18:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде две «соцработницы» из Владимирской области осуждены за хищение денег у пенсионеров

Приговором Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда 32-летняя Фатима Чубанова и 59-летняя Розалия Думан признаны виновными в неоднократных хищениях денежных средств у пенсионеров.

Источник: РИАЦ

Установлено, что Чубанова и Думан, представляясь работниками социальных учреждений, заходили в квартиры пожилых людей для того, чтобы якобы обменять денежные купюры на купюры нового образца, после чего, отвлекая хозяев, тайно похищали у них деньги. Таким образом с февраля по апрель 2017 года совершили три кражи на общую сумму 258 тысяч рублей.

— Свою вину подсудимые признали. С учетом обстоятельств Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Чубанову к 3 годам 2 месяцам, а Думан — к 2 годам 6 месяцам колонии-поселении, — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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