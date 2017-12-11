В Волгограде две «соцработницы» из Владимирской области осуждены за хищение денег у пенсионеров

Установлено, что Чубанова и Думан, представляясь работниками социальных учреждений, заходили в квартиры пожилых людей для того, чтобы якобы обменять денежные купюры на купюры нового образца, после чего, отвлекая хозяев, тайно похищали у них деньги. Таким образом с февраля по апрель 2017 года совершили три кражи на общую сумму 258 тысяч рублей.