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18:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Калараше нетрезвый водитель ездил по городу зигзагами

Безответственного мужчину вовремя заметили патрульные инспекторы.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел накануне, 10 декабря, возле районной больницы Калараша.

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Патрульный экипаж заметил автомобиль марки Fiat, который двигался хаотично и едва не совершил лобовое столкновение с другим автомобилем прямо на глазах у блюстителей порядка.

Патрульные немедленно остановили подозрительный автомобиль, и обнаружили в нем явно нетрезвого 41-летнего жителя Калараша.

При проверке алкотестером в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 1,72 мг/л алкоголя. Проверив гражданина по базе, сотрудники полиции обнаружили, что на протяжении текущего года мужчину уже два раза ловили в нетрезвом состоянии за рулем, а в июне его лишили водительских прав.

Согласно законодательству, вождение автомобиля в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере до 42 500 леев, а также лишением прав на срок от 3 до 5 лет.

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