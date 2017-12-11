В Калараше нетрезвый водитель ездил по городу зигзагами
Безответственного мужчину вовремя заметили патрульные инспекторы.
Безответственного мужчину вовремя заметили патрульные инспекторы.
Инцидент произошел накануне, 10 декабря, возле районной больницы Калараша.
Патрульный экипаж заметил автомобиль марки Fiat, который двигался хаотично и едва не совершил лобовое столкновение с другим автомобилем прямо на глазах у блюстителей порядка.
Патрульные немедленно остановили подозрительный автомобиль, и обнаружили в нем явно нетрезвого 41-летнего жителя Калараша.
При проверке алкотестером в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 1,72 мг/л алкоголя. Проверив гражданина по базе, сотрудники полиции обнаружили, что на протяжении текущего года мужчину уже два раза ловили в нетрезвом состоянии за рулем, а в июне его лишили водительских прав.
Согласно законодательству, вождение автомобиля в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере до 42 500 леев, а также лишением прав на срок от 3 до 5 лет.