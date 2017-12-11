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19:05 (мск), источник: Actualitati.md

Во Флорештах на территории сада был найден труп мужчины

Страшная находка была сделана на территории садового товарищества министерства информационных технологий.

Источник: Actualitati.md
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Погибшим является 42-летний уроженец Резины, которые не имел постоянного места жительства, пишет tv8.md.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Сильвию Петку, мужчина был убит в ходе конфликта с двумя товарищами по улице.

По предварительной информации, мужчины не поделили металлолом, сбором которого занимались.

Один из подозреваемых в совершении убийства был задержан, второй разыскивается.

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