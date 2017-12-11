Во Флорештах на территории сада был найден труп мужчины
Страшная находка была сделана на территории садового товарищества министерства информационных технологий.
Страшная находка была сделана на территории садового товарищества министерства информационных технологий.
Погибшим является 42-летний уроженец Резины, которые не имел постоянного места жительства, пишет tv8.md.
По словам
По предварительной информации, мужчины не поделили металлолом, сбором которого занимались.
Один из подозреваемых в совершении убийства был задержан, второй разыскивается.